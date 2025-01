AFP via Getty Images

Ag. Lautaro Martinez: "Ha un contratto di 5 anni con l'Inter, rimarrà a lungo"

"Lautaro Martinez? Ha un contratto di altri 5 anni e rimarrà a lungo in nerazzurro". A parlare, è Alejandro Camano, procuratore del capitano dell'Inter, nel corso di una intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.



SU CONTE - "Antonio Conte è un grande allenatore, ricordo quando volle fortemente all’Inter Hakimi, giocava nel Dortmund. Con lui ha incontrato la verità del gioco e lo ha valorizzato molto. Garnacho è un calciatore molto giovane, sua mamma è argentina, il papà spagnolo. All’Atletico Madrid si è messo in evidenza per talento, velocità e personalità. Poi il Manchester United lo ha preso ed è diventato un giocatore importante. Lukaku è un grande calciatore, Garnacho è un calciatore complementare e con Romelu si adatta perfettamente. Conte sa valorizzare al massimo i suoi uomini".