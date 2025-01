AFP via Getty Images

Inter, Lautaro sempre più nella storia: superato Icardi, il dato in Serie A

un' ora fa



Un’altra rete, la quinta (è andato a segno contro Lecce, Sparta Praga, Empoli, Bologna e Milan) nelle ultime sei partite – solo con il Venezia è rimasto a secco – per Lautaro Martinez, capitano dell’Inter tornato a siglare gol con estrema frequenza, dopo un lungo periodo caratterizzato da un digiuno senza firme sul tabellino. Un gol importante non solo per i nerazzurri, in pieno controllo al Via del Mare, ma fondamentale anche per l’attaccante argentino.



Lautaro Martínez, infatti, come riporta Opta, a quota 112, è diventato in solitaria il secondo miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter in Serie A: superato Mauro Icardi (fermo a 111). Solo Stefano Nyers ha segnato di più (con 133 reti) dell'argentino con i nerazzurri nella competizione.