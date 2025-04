Finale di Coppa del Re, Barcellona-Real Madrid LIVE dalle 22: le polemiche della vigilia e l'avvicinamento

Alla fine si gioca, e c'è un trofeo in palio. L'eterna rivalità trasi ripropone stasera alla Cartuja di Siviglia, Andalusia, e vale la Coppa nazionale. Flick e Ancelotti si ritrovano a distanza di tre mesi dall'ultima finale, quella della Supercoppa la vinse nettamente il Barcellona, per 2-5.Si scende in campo in un clima tesissimo:, l'arbitro della finale, ha reagito con lacrime in conferenza stampa alle accuse della tv del Real Madrid di non essere imparziale, raccontando come il figlio sia stato oggetto di prese in giro da parte dei compagni. I blancos hanno preteso la sostituzione della terna arbitrale e minacciato di non presentarsi alla partita, ma i vertici del calcio spagnolo sono rimasti fermi sulle loro posizioni e hanno mostrato piena fiducia nella squadra arbitrale.

Dal 1990 in poi solo tre volte Barcellona e Real Madrid si sono sfidate in finale di Coppa del Re. Nel '90 la vinse Cruyff. Poi ci sono stati i trionfi merengues di Mourinho nel 2011 e di Ancelotti nel 2014. Quindi si ritorna a sfidarsi in finale dopo undici anni. Il Barcellona ha vinto 31 volte il trofeo, il Real invece 20 (in mezzo l'Athletic Bilbao)., che vuole provare a vincere il terzo titolo stagionale, dopo Coppa Intercontinentale e Supercoppa Europea. In caso di parità al 90', si procede con tempi supplementari e in ultima istanza calci di rigore.

: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Camavinga; Modric, Tchouameni, Ceballos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti.Blaugrana senza Lewandowski infortunato: il polacco salterà anche l'andata delle semifinali di Champions League contro l'Inter. Il Real Madrid invece deve fare a meno di Camavinga e Mbappé è in dubbio dopo che ha lasciato il campo nei quarti di finale di ritorno di Champions contro l'Arsenal: dovrebbe farcela, ma si attendono le formazioni ufficiali.