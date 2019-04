Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha parlato ai microfoni di Sky Sports News: "Futuro? Al momento, è concentrato sulla conclusione della stagione col suo club. Del futuro se ne parlerà alla fine, è al suo secondo anno qui e ha ancora altri tre anni di contratto. Romelu ama conoscere culture diverse, un calcio diverso. Vorrebbe giocare anche in altri paesi per vincere e dimostrare a se stesso quanto vale. E avere la possibilità di dire ai figli di aver vinto in tanti paesi, di aver dimostrato di essere un ottimo giocatore in tutti i migliori campionati".



ITALIA - "Il futuro di Romelu è davvero molto aperto, ma adesso non ne parliamo perché la sua stagione e quella del club è in un momento decisivo. Tutti sono d’accordo, oggi la Premier League è il miglior campionato. Ma anni fa l’Italia era al top ed era un sogno per i calciatori più giovani".