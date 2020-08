Ieri è stato il giorno di Weston McKennie. Manca solo la firma sul contratto, ma il centrocampista statunitense ha sostenuto le visite mediche alla Continassa e si è presentato ad allenatore, alcuni compagni e tifosi della Juventus. Un sogno che si realizza non solo per il giocatore proveniente dallo Schalke 04, ma anche per chi lavora con lui e per lui. Come il suo procuratore Cory Gibbs, che su Twitter ha espresso tutta la sua gioia: "Aspettavamo questo giorno da 5 anni, oggi inizia una nuova avventura: abbiamo tanti ricordi con lo Schalke, ma è tempo di aggiungerne di nuovi al copione. Che modo per festeggiare il 22esimo compleanno!"