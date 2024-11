Ag. Nino Marcelli: "Ritorno di fiamma del Milan? Ecco la verità"

Getty Images

Sembra nata una stella.ha segnato una splendida rete contro il Milan in Champions League con la maglia dello Slovan Bratislava, club nel quale milita attualmente, seppur la sua firma nella sfida europea non è valsa il primo punto in questa fase campionato per la squadra slovacca.Come raccontato nel corso degli scorsi giorni, Marcelli è stato seguito in passato dal club di via Aldo Rossi che aveva anche avviato una trattativa ufficiale con gli slovacchi, senza però trovare un accordo. Il suo procuratore, intervistato da gianlucadimarzio.com, ha fornito alcune interessanti dichiarazioni riguardo il futuro del suo giovane assistito: "Non dirò le cifre, però c'è stato un interesse, dei meeting. Forse era troppo presto e non c'è stato un accordo tra i club".

"Lui è giovane, uno dei migliori talenti in Slovacchia, ma allo Slovan può giocare regolarmente per essere pronto al grande salto. Preferisce fare così. Ritorno di fiamma dopo il gol in Champions League? Non dirò nulla... (ride, ndr) Dovete chiedere a quelli del Milan...".