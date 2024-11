Il Milan ritrova Nino Marcelli: l'offerta rifiutata dallo Slovan Bratislava, gli infortuni e il provino alla Roma, ecco chi è

AFP via Getty Images

Nelloche ilaffronterà in, i riflettori saranno puntati sì sull’exma soprattutto suL’esterno del 2005 è uno dei giocatori che i rossoneri stanno osservando nel panorama europeo., blindato dagli slovacchi con un contratto fino al, scopriamo qualcosa in più del talentuoso gioiellino dello Slovan.Marcelli è un’, tende dunque a giocare sull’esterno mancino in modo da poter rientrare sul suo piede forte. Nonostante la giovane età, è già un giocatore cardine della sua squadra.vanta anche 4 presenze in questa edizione di Champions League con 108' giocati che gli saranno di certo utili per la sua maturazione. Marcelli ha debuttato in prima squadra il 19 luglio 2023 proprio nell'incontro di qualificazione per la Champions League vinto 2-0 contro lo. Nella passata stagione ha già superato la doppia cifra di gol segnati tra tutte le competizioni. Ha, come denota il suo cognome.. Si è ripreso ma spesso è incappato in nuovi problemi che ne hanno frenato la crescita. Il portale specializzato Transfermarkt – che solo un anno fa lo valutava intorno ai 100.000 euro - stima il suo valore di mercatoOra che questi intoppi sembrano essere stati messi alle spalle, la sua ascesa può riprendere.

Che piacesse al Milan – e che ci fossero stati anche contatti col club – è stato confermato, a Sportnet, dal CEO dello Slovan, Ivan. "È vero,, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Le nostre esigenze differivano dalle loro idee e non eravamo d'accordo sui termini", ha detto. Fonti vicine al club riportano cheper far partire l'esterno che è attenzionato anche da. “Marcelli è molto apprezzato da noi e sicuramenteAbbiamo molto fiducia in lui”, chiosa. Gli fa eco anche l’allenatore Vladimírche di lui ha detto:Ha ancora delle oscillazioni di prestazione, il che è normale alla sua età. Ha talento, ma deve crescere ulteriormente. E soprattutto giocare regolarmente. È dinamico, i tifosi fanno bene ad aspettarsi tanto da lui.. Il ragazzo è già nel mirino del tecnico della nazionale, Francesco. "Sì, è uno dei giovani che stiamo guardando. Ha caratteristiche molto buone, è fisico, non ha paura di provare l’uno contro uno.Ha bisogno di continuità, di giocare con regolarità.", ha detto.

Marcelli gioca regolarmente conslovacca da quando aveva 18 anni e dovrebbe essere tra iEsterno offensivo, unisce rapidità e capacità di dribbling a una buona fisicità. Si associa bene con i compagni di squadra con cui dialoga spesso con scambi rapidi. Dovrà migliorare nelle scelte nell’ultimo terzo di campo e diventare più cinico sotto porta.. Suoi nemici giurati, finora, sono stati iche lo hanno rallentato per. Lo stesso Weiss ha detto: “Cresceva rapidamente ma aveva poca massa muscolare e. È un grande talento del calcio slovacco. Ha una grande possibilità die il talento per farlo", ha detto Weiss.