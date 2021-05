Uno degli agenti di Giacomo Raspadori del Sassuolo, Fausto Pari, ha parlato a Radio Punto Nuovo facendo il punto sul futuro del suo assistiti



"Vignato e Raspadori stanno dando grandi soddisfazioni non solo alla mia agenzia, ma anche e soprattutto alle squadre in cui stanno giocando. Il loro futuro è sicuramente roseo. Raspadori è rapidissimo nel breve, anche se non ha la potenza fisica di Vialli. È molto bravo nell’associarsi con i compagni".