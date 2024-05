Ag. Sesko: 'Rifiutate due offerte dall'Arabia. Lo vogliono in Premier e Serie A, decide prima dell'Europeo'

è sicuramente uno dei migliori numeri 9 che il mercato sta offrendo e sarà sicuramente uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato estiva con tantissimi club che lo seguono e che vorrebbero strapparlo al Lipsia. L'agente del centravanti sloveno classe 2003, dopo essere stato in visita a Milano e Londra per parlare del futuro del suo assistito (con Milan, Chelsea, Arsenal e Manchester United in corsa per lui) ha parlato a Sportklub in Slovenia confermando i contatti avviati e due offerte già rifiutate provenienti dall'Arabia.

- "Credo che si possa vedere dai media mondiali, noi come agenzia siamo molto presenti sul campo, è mio dovere ascoltare le offerte che arrivano, lavorare per dare a Benjamin più opportunità alla fine della stagione, ma ovviamente poi la decisione spetta a lui""Siamo un'agenzia che sviluppa giocatori, decidiamo sempre dopo una ponderata analisi il passo da fare ed è così che abbiamo deciso l'anno scorso per il Lipsia quando molti pensavano che forse era una decisione sbagliata, che forse avremmo dovuto scegliere un club più grande, ma oggi dopo un anno possiamo vedere che questa decisione è stata quella giusta. Benjamin è cresciuto in modo fantastico e vogliamo che continui a farlo".

"Vogliamo sceglire dove andrà a giocare nel breve termine, perché vogliamo che questa decisione sia presa prima dell'inizio dell'Europeo, in modo che Benjamin possa andare a giocarselo con la mente libera"."C'è l'interesse di due club sauditi ma ora nessuna possibilità, non lascia l'Europa. I club della Premier League e della Serie A vogliono Sesko. Ma anche il Lipsia sta facendo del suo meglio per trattenerlo con un'ottima proposta".