Che nel mondo del calcio circolino tanti soldi, di certo non è un segreto. Negli ultimi anni, tra incassi e investimenti, sono state sfiorate cifre inimmaginabili fino a pochi anni fa. E curiosando nelle tasche dei proprietari di club più ricchi del pianeta, tra cui figurano i nomi di, rispettivamente di Juventus e Inter, questa tesi viene pienamente convalidata. Scopriamo dunque, procedendo in ordine crescente, chi sono questi uomini dai bottini tanto cospicui.- Ad aprire la “top 10” c’è, imprenditore e dirigente sportivo statunitense di origine pakistana, co-proprietario dei(NFL) e del(oggi in Championship) insieme al figlio Tony. Il suo patrimonio personale corrisponde a “solo” 5,4 miliardi. Al gradino successivo c’è proprio: classe ’63 papà del presidente dell’, ma soprattutto azionista di maggioranza di Suning.com. Patrimonio personale? 7,6 miliardi.- A sorpresa, con appena 400 milioni in più, c’èl’ex politico e tennista, oggi patron del. Recentemente, le sue dichiarazioni hanno suscitato un certo scalpore: “Che i giocatori aiutino il club”. Parole che in effetti suonano strane, se dette da un presidente la cui tasca sembrava un vero e proprio pozzo senza fondo…- 8,7 miliardi in cassaforte per l’americano: proprietario di Kroenke Sports & Entertainment, detiene il controllo dell’e dei. Si tocca quota 10 miliardi invece conproprietario deie tra i fondatori della, è un vero e proprio pioniere americano. Si torna in Europa con, patron del, con un patrimonio che sfiora i 12,5 miliardi.- Quarto posto per l’unico italiano in classifica,: 13 miliardi e mezzo di patrimonio per il numero uno della, dell'European Club Association e amministratore di Exor. La medaglia di bronzo va a, detentore del 49% delle azioni di Red Bull. Ergo, controllore di- Secondo gradino del podio, invece, per, fratellastro del presidente degli Emirati Arabi Uniti - Khalifa bin Zayed Al Nahayan - ma soprattutto proprietario del. In vetta gli fa compgnia un altro sceicco arabo, subentrato da poco nel mondo del calcio:, figlio dell'attuale re Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita. Da poco ha assunto l’80% delle quote del, che ha promesso di riportare al più presto ai vertici del football britannico.