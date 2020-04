che in diretta su Instagram contribuisce ad alimentare dei dubbi in merito al contagio e alla diffusione del Coronavirus: «A dicembre ci hanno concesso una settimana libera e giuro che quando siamo tornati,Non è uno scherzo.Non riusciva a proseguire e quasi svenne., ricordo che ero anche infastidito. Quando mi sono riscaldato, sono diventato molto più caldo del solito. Non prendevo la febbre da anni. Non sapremo mai se fosse o meno Coronavirus perché non abbiamo fatto alcun test”.Ciò che Lukaku vuole fare intendere è chiarissimo: all’Inter molti potrebbero avere avuto il Coronavirus senza saperlo. I sintomi, secondo il centravanti belga, lo fanno immaginare e la sfida contro il Cagliari ha lasciato acceso qualche campanello d’allarme. Skriniar viene sostituito per malessere da sindrome influenzale, il difensore esce dal campo perché non riesce a respirare.Subito dopo si ammalano anche de Vrij, D’Ambrosio e Bastoni, con quest’ultimo che viene convocato contro la Lazio ma non scende in campo, perché già non al 100% dopo la partita di Coppa Italia contro il Napoli.che recentemente ha raccontato la brutta esperienza vissuta a contatto con la malattia. Cosa sia successo in occasione di quella sfida menzionata da Lukaku nessuno lo sa.