Ahi Parma, 2024 finito per Bernabè: l'esito degli esami

Arrivano bruttissime notizie per Fabio Pecchia e per il Parma:, centrocampista e faro del gioco dei ducali, dopo undici partite cominciate da titolare,e sono stati resi noti i risultati degli esami strumentali effettuati su di lui."Lo staff medico del Parma Calcio comunica che, a seguito degli accertamenti strumentali, Adrian Bernabé ha evidenziato una".Lo stop di Bernabé è pesante e lo terrà fuori a lungo. Il centrocampista del Parma, probabilmente nel mese di gennaio ma è presto per fissare una data precisa. Non ci voleva per gli emiliani.

- Lo spagnolo non prenderà parte alle gare dell'ultima parte dell'anno solare, ovvero quelle contro, nell'ordine: Venezia, Atalanta, Lazio, Inter, Verona, Roma, Monza. Più avanti si capirà se il conto dovrà aumentare oppure no.