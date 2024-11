Parma-Genoa LIVE alle 18.30, le formazioni ufficiali

Getty Images

Sfida salvezza in scena nel Monday Night. Stasera alle 18:30 al Tardini in scena il posticipo dell'undicesima giornata tra il Parma di Fabio Pecchia e il Genoa di Alberto Gilardino. Malgrado una classifica difficile, con i ducali che sono tredicesimi ma con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e i liguri addirittura ultimi, entrambe le squadre arrivano alla gara dopo aver lanciato segnali di risveglio nel turno infrasettimanale di fine ottobre: i gialloblù hanno sfiorato una clamorosa vittoria in casa della Juventus, mentre i rossoblù hanno invece incassato contro la Fiorentina l'ennesima sconfitta, al termine di una gara equilibrata e poco fortunata. Grande attesa per il possibile esordio con la maglia del Grifone per Mario Balotelli.

Parma-Genoa

LE PROBABILI FORMAZIONI



PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Mandela Keita, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.



GENOA (4-4-2): Leali; sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Badelj, Frendrup, Martin; Pinamonti, Ekhator. All. Gilardino.





ARBITRO: Marco Guida (Torre Annunziata)





AMMONITI:





ESPULSI





I GOL E LE AZIONI SALIENTI:

