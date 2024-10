Getty Images

Ahi Satriano: l'attaccante di proprietà dell'Inter si è rotto il crociato, stagione finita

57 minuti fa



Brutte notizie per il Lens, per Martin Satriano e, in minor misura, anche per l'Inter: l'attaccante uruguayano di proprietà dei nerazzurri, che è tornato in prestito in Francia accettando il Lens dopo lo scorso campionato di Ligue 1 al Brest, ha riportato la rottura del legamento crociato.



Fatale il match pareggiato 0-0 contro il Nizza: secondo il club transalpino i tempi di recupero per questo infortunio al ginocchio sinistro sono stimabili tra i sei e gli otto mesi. L'operazione con l'Inter ha un valore di 6 milioni di euro, ma a questo punto sarà difficile attivare il diritto di riscatto in favore del Lens.