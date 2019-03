Nicolas Tagliafico, terzino dell'Ajax, parla in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid: "All'andata abbiamo fatto una grande partita, ci è mancata solo un po' di efficacia. Dobbiamo diventare più concreti e affrontare il Real con la stessa aggressività mostrata ad Amsterdam. Siamo fiduciosi, rimontare è possibile, ma serviranno 90 minuti di alto livello. Non penso che le sconfitte nel Clásico possano influenzare più di tanto i blancos. Duello con Bale? Non importa chi giocherà, il Real ha una grande rosa. Io non mi preoccupo del mio diretto avversario, ma solamente al risultato che vogliamo ottenere come squadra. Vinicius? L'ho affrontato in una finale di Copa Libertadores quando giocava nel Flamengo. Ha un grande talento, dobbiamo cercare di fermarlo domani"