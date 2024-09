Getty Images

Due partite con il, due gol. L'inizio di Keremcon la maglia delle Aquile è stato ben al di sopra delle aspettative e lo stesso fantasista turco, dopo la rete realizzata nel 2-1 contro la Stella Rossa, è intervenuto ai microfoni di Sport TV, chiarendo pure il motivo della sua esultanza nella quale mima un mago: "Sono Kerem, il mio soprannome è Harry Potter. Sono felice perché abbiamo vinto meritatamente. È stata una partita difficile, in un'atmosfera elettrizzante, così sarà per tutti coloro che verranno qui. Tuttavia, abbiamo giocato bene e ci siamo difesi, tre punti importanti".

"I miei compagni di squadra e i tifosi mi hanno accolto calorosamente. Mi sento a mio agio. Quando gioco, do sempre tutto. Sono felice e posso dimostrare il mio valore in campo"."È un giocatore e una persona fantastica. Quando ha preso il pallone prima della punizione, ha detto che avrebbe segnato. Sono felice per lui".