Al Ittihad, ecco il primo acquisto di Pioli: ha giocato in Serie A

2 ore fa

Arthur Theate all'Al Ittihad. Il difensore ex Bologna è il primo rinforzo della nuova squadra di Stefano Pioli: lo riporta Fabrizio Romano. Gli ex campioni della Saudi Pro League pagheranno 18 milioni di euro al Rennes.



Battuta la concorrenza di Fiorentina e West Ham. Il belga si lega fino al 2027 più opzione per un'altra stagione. Pilastro del Belgio e dei francesi, era stato comprato per 20 milioni più due di bonus dai bretoni che l'avevano prelevato dai rossoblù.