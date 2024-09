Al via la prima DREAM Euro Cup, l'Europeo di calcio a 5 per ragazzi con disabilità psichica

Si svolgeràLe Nazionali coinvolte nella prima DREAM Euro Cup sono 12: Italia, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Inghilterra, Islanda, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca e Ungheria.L’Italia scenderà in campo con le maglie azzurre della Nazionale principale. L’obiettivo è dimostrare che si può agire concretamente e anche sensibilizzare l’opinione pubblica nella lotta allo stigma sulla salute mentale usando il calcio, e lo sport, come strumento riabilitativo complementare, soprattutto tra i giovani. Questo evento europeo nasce in Italia dall’esperienza della Nazionale Italiana “Crazy for Football”, creata nel 2016 con il patrocinio della FIGC, da un’idea e dalla volontà del medico psichiatra Santo Rullo che ne è tuttora l’anima, guidata dal CT Enrico Zanchini. E proprio grazie al patrocinio della FIGC la “nostra” squadra scende in campo con le divise ufficiali della Nazionale Italiana.

Il Presidente della Repubblica ha attribuito all’iniziativa la medaglia d’oro.Testimonial della manifestazione sono Demetrio Albertini, Beppe Bergomi, David Trezeguet e Lorenzo Pellegrini; Pietro Sermonti e altri personaggi della cultura e dello spettacolo.