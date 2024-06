Albania-Azerbaigian: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

L'si scalda in vista dell'esordio a Euro 2024, che la vedrà opposta proprio all'Italia di Luciano Spalletti. La nazionale allenata dal brasiliano Sylvinho affronta l'nell'ultimo test match prima della spedizione europea, un'amichevole utile anche per gli Azzurri che potranno osservare lo stato dei balcanici.: Albania-Azerbaigian: venerdì 7 giugno 2024: 19.00: /: /Sfortunatamente, gli appassionati italiani non potranno seguire il match che vede protagonista una delle prossime avversarie degli Azzurri a Euro 2024. Nessuna emittente operante sul nostro territorio, infatti, propone in diretta il match tra Albania e Azerbaigian, né in tv, né in streaming.

: E. Berisha, Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Bajrami, Asllani, Ramadani Muci; Broja, Manaj. Ct: Sylvinho.: Magomedaliyev, Seydiyev, Huseynov, Mustafazada, Bayramov; Diniyev, Mahmudov, Isayev; Sheydayev, Dadashov, Guabanli. Ct: Asadov.