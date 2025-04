Serie A, rinviate le partite di sabato a causa del funerale del Papa: Inter-Roma, Lazio-Parma e Como-Genoa

Getty Images

A causa dei funerali del Papa, scomparso la mattina di lunedì 21 aprile 2025,. Per quel che riguarda la 34esima giornata di Serie A, si tratta diIl Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, lo ha annunciato alla fine del Consiglio dei Ministri che ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale da qui proprio a sabato.Se per Lazio-Parma entrano in ballo anche questioni relative all'ordine pubblico nella Capitale ( qui la possibile data del recupero ), per le altre partite rimaneva il dubbio. Non dovrebbe essere difficile ricalendarizzare Como-Genoa, squadre non impegnate nelle coppe e già salve. Invece,. Una soluzione potrebbe essere giocare venerdì o domenica dato che Barcellona-Inter è in programma mercoledì 30 aprile. Ma è tutto in divenire, si attendono aggiornamenti ufficiali.

Lazio-Parma dovrebbe essere recuperata lunedì dato che domenica è in programma il Giubileo degli adolescenti; Como-Genoa dovrebbe andare a domenica e proprio domenica è la data più accreditata per recuperare Inter-Roma, con ipotesi 12:30.IN AGGIORNAMENTO