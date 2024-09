Getty Images

Albania-Georgia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

FA

22 minuti fa



Prosegue il programma della UEFA Nations League 2024/25 e nella seconda giornata della fase a gironi l'Albania affronta la Georgia.



Sfida al vertice del gruppo 1 della Lega B. I padroni di casa guidati da Sylvinho hanno battuto l'Ucraina nel primo turno, 2-1 in rimonta.



Vittoria anche per Kvaratskhelia e 4-1, perentorio 4-1 della squadra di Sagnol alla Repubblica Ceca nella prima partita.



Tutte le informazioni su Albania-Georgia: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.