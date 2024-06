Albania, Ramadani punge l'Italia: "Sogno un gol all'85'"

Getty Images

L'sarà la prima avversaria dell'e il centrocampista del Lecceha mandato un messaggio alla Nazionale di Luciano Spalletti. Queste le parole del 28enne albanese in vista della prima uscita degli azzurri :- "L'atmosfera è fantastica. Stiamo insieme, ieri siamo venuti e oggi facciamo una pausa. È stata un'accoglienza fantastica sia scendendo dall'aereo che quando siamo arrivati ​​in hotel. La competizione è bella, in ogni squadra, non solo in Nazionale. Dobbiamo essere al 100% perché giochiamo con grandi squadre. Non importa chi gioca, dobbiamo solo fare del nostro meglio".

- "L'incontro con l'Italia è una partita molto speciale perché giochiamo contro i campioni in carica. Dobbiamo andare in campo e fare punti e non solo dire che abbiamo giocato bene. Giocare di ripartenza? Normalmente con l'Azerbaigian non giocavamo in contropiede, il nostro compito era vincere la partita. Non è detto che giocheremo ancora con l'Italia in quel modo. Con l'Italia vorrei un gol all'85"- "Naturalmente, questo è un sogno che diventa realtà. Farò del mio meglio per raggiungere i massimi livelli sia con la squadra che con la Nazionale, ed è questo il mio obiettivo anche qui. Quando arrivo in Nazionale non guardo affatto l'energia, quando entro in campo voglio dare il massimo e fare tutto per questa maglia".

- "Spagna e Croazia sono squadre molto forti. Li abbiamo guardati. Dobbiamo entrare in campo per ottenere il massimo non solo a parole ma anche a punti".