BELGA MAG/AFP via Getty Images

Alderweireld annuncia l'addio al calcio: "Altri sei mesi con l'Anversa e poi mi ritiro"

50 minuti fa



A fine stagione il difensore Toby Alderweireld appenderà gli scarpini al chiodo dopo una lunghissima carriera che lo ha visto vestire la maglia del Belgio in ben 127 occasioni, condite da cinque reti.



Ad annunciare l’addio è stato lo stesso calciatore che dal 2022/23 è tornato a giocare in patria vestendo la maglia dell’Anversa: “A volte non vedo l’ora di ritirarmi, ma d’altra parte ho anche molta ambizione di continuare con l’Anversa. Lo farò per altri sei mesi”.