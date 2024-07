Alessandro Melli choc: "Perugia-Juventus del 2000, negli spogliatoi cercammo l'accordo per il pareggio"

Un fulmine a ciel sereno.ha rilasciato alcunenella qualeal posto di Nicola Amoruso, e che portòQueste le sue parole nell'intervento a "Non è più domenica", podcast condotto da Rocco Di Vincenzo e Matteo Fantozzi."Eravamo salvi e non avevamo niente da chiedere in campionato, la Juve doveva vincere per vincere il campionato, e veniva da una settimana di polemiche per il gol di Cannavaro con il Parma. Erano scortati che sembravano dei pregiudicati. Gaucci era legato alla Lazio e al Banco di Roma, in settimana ci chiese di fare di tutto per vincere e che ci avrebbe dato anche un premio perché voleva che la Lazio vincesse il campionato, per interessi personali. Se avessimo perso ci avrebbe portato in Cina in ritiro".

- "Negli spogliatoi provammo a metterci d'accordo con la Juve per pareggiare e loro sarebbero andati a fare lo spareggio.Fu un pour parler di nascosto tra i giocatori più importanti. Giocammo una partita irregolare che finì come finì per un episodio"."Sacchi era molto integralista, aveva un codice etico, ha poca flessibilità e questo è stato uno dei suoi limiti. Le regole sono importanti, ma devono essere flessibili. All'epoca la sua scelta mi diede fastidio, ma poi ora ho capito che feci un errore. Rimasi fuori dalle convocazioni per Usa '94 perché mi rifiutai di andare in panchina in una gara col Parma con Nevio Scala allenatore".