Juventus, prima offerta al Borussia Dortmund per Adeyemi: i dettagli

6 minuti fa

E' Karim Adeyemi la prima scelta per l'attacco della Juventus. Cristiano Giuntoli ha cambiato obiettivo, dopo aver pensato a Mason Greenwood, finito al Marsiglia, e Jadon Sancho, che ha chance di restare al Manchester United, ha virato decisamente su Karim Adeyemi. Per l'esterno tedesco ex Salisburgo è stata presentata la prima offerta: 30 milioni di euro più bonus. La richiesta del Borussia Dortmund è di 40 milioni di euro, la trattativa è partita.



INCONTRO - Nei giorni scorsi Giuntoli ha incontrato il padre dell'attaccante del Borussia Dortmund, che nell'ultima stagione ha segnato 5 gol in 34 partite, considerando tutte le competizioni. Al classe 2002 è stato proposto un contratto da quattro milioni di euro annui più uno di bonus. I tedeschi hanno aperto alla cessione, Adeyemi non è considerato intoccabile dal nuovo allenatore Nuri Sahin.