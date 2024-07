Getty Images

Juventus, Chiesa punta i piedi: rifiutate due offerte monstre

30 minuti fa

Il futuro di Federico Chiesa rimane ancora fortemente in bilico in casa Juventus. Le trattative per il prolungamento, visto il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, non hanno portato ad alcun accordo di base e la sensazione è che l’avventura dell’ex viola in bianconera sia giunta al termine.



Intanto, per il classe '97, come riporta Tuttosport, sono arrivate delle offerte da parte di Al Ahli e di Besiktas. Nonostante la prospettiva da assoluto protagonista, oltre che un contratto potenzialmente ricco e intrigante (circa 15-20 milioni a stagione si vocifera), Chiesa però ha ignorato le avance del club arabo. E ha detto no anche al club turco dove di recente è approdato Ciro Immobile, perché la volontà di giocare la Champions League. Chiesa è irremovibile: per partire vuole una big.