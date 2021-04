Orgoglio di papà, che da lassù sorride. Alessio Signorini sta facendo della sua vita un'opera d'arte, come scriveva Oscar Wilde, come voleva suo papà Gianluca, uno dei liberi più forti del calcio italiano (ha vestito le maglie di Parma, Roma e Genoa), ucciso dalla SLA a 42 anni.Non sul campo ma dietro alla scrivania, insieme all'amico Luca Foschini, con il quale nel 2012 ha fondato Evidation Health, la più grande rete digitale per la salute degli Stati Uniti e ora, con la loro piattaforma Achievement, stanno rivoluzionando la ricerca scientifica e la medicina preventiva.Attualmente traccia 4,5 milioni di utenti condividendo i dati sui loro movimenti, ritmi cardiaci, modelli di sonno e altri indicatori biomedici, raccolti da dispositivi indossabili come Fitbits e Apple Watches, per individuare «gli inizi nascosti del morbo di Alzheimer o i segni premonitori di un ictus molto prima che colpisca». Gli utenti che la usano sono pagati in denaro o donazioni che vanno ad enti di beneficienza per fare esercizio e fornire i loro dati, mentre le loro informazioni permettono ai ricercatori di condurre studi clinici su larga scala molto più velocemente e con un costo molto più basso del solito e-In sostanza Achievement è un'applicazione che sfrutta la potenza dei dati di massa e l’apprendimento automaticoUn progetto innovativo che ha raccolto consensi e investimenti (ricevuti tra l'altro da Johnson & Johnson, l'American College of Cardiology, la Fondazione Bill e Melinda Gate): i nuovi finanziamenti - racconta il Santa Barbara Independent (il quotidiano della città californiana in cui ha sede la compagnia) - hanno fatto diventare la loro startup Evidation un unicorno,​«Se le potenziali applicazioni di Evidation sono vaste, la filosofia di base dietro la sua piattaforma è relativamente semplice e si basa sul concetto tecnologico noto da tempo del “sé quantificato”, o del “lifelogging” (la bioconnessione, ndr) dei segnali del proprio corpo con dispositivi indossabili» sintetizza il Santa Barbara Independent. Il risultato di questa “semplice” filosofia potrebbe essere la