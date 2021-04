Dopo Verona-Fiorentina di ieri e Milan-Sassuolo delle 18.30, sono sei le partite di Serie A in programma alle 20.45 in attesa dei due posticipi di domani che chiuderanno la giornata di Serie A. Oltre a Juve-Parma e Spezia-Inter,Ildopo la convincente vittoria contro lo Spezia ospita il, che ha trovato i tre punti in rimonta contro la Roma. Si affrontano due formazioni che vivono un momento positivo, coi granata alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza.Proprio il Torino è appaiato in classifica ala quota 30: la squadra di Pippo Inzaghi fa visita al, fermo 32 punti. Un match molto importante in chiave salvezza, con entrambe le squadre reduci da due sconfitte.Proprio il Benevento e il Torino sono a +5 sul, terzultimo a 25 e reduce dalla clamorosa vittoria in rimonta contro il Parma. Di fronte c'è, a 36 punti dopo il successo esterno dell'ultimo turno a Crotone.Proprio ildi Cosmi, fanalino di coda a 15 punti, ospita lache è decima a 39 punti e ha nel mirino il Verona, a 39 e reduce dal ko di ieri contro la Fiorentina nell'anticipo. Quattro match molto importanti soprattutto in chiave salvezza.