Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro il Napoli:



VITTORIA - "Confronto diretto, sappiamo tutti quanto sia importante. Dobbiamo continuare a vincere, dobbiamo continuare così".



NAPOLI E JUVE - "Il Napoli ha fatto bene, abbiamo sbagliato noi un'uscita. Può succedere, complimenti a tutti però per come abbiamo reagito. Difficile trovare una squadra come la Juve, che sta 90-95 minuti dentro una partita".



RONALDO - "Ronaldo ha fatto benissimo, anche per me è stato lui il migliore in campo. Sappiamo tutti che è fortissimo, dopo che è arrivato abbiamo alzato il livello e la concentrazione".



MOTIVAZIONI - "Secondo me non mancano, siamo tutti giocatori d'esperienza, il mister sa gestire bene i suoi giocatori".



TERZINI - "Io e Joao abbiamo dietro centrali di cui fidarsi, Bonucci, Chiellini, Benatia e Rugani. Ci divertiamo".



MAROTTA - "Non sapevo di questa decisione, è una persona importante nel calcio, sa quel che fa".