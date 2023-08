Non poteva partire meglio la stagione della Juve. Un 3-0 in casa dell'Udinese netto, senza storie e con un gioco propositivo e divertente. Una pratica chiusa in fretta per gli uomini di Allegri che si porta a casa un successo storico. Si tratta infatti della vittoria numero 250 da allenatore bianconero per il livornese



L’ex Milan è alla sua seconda guida in bianconero, dove è tornato nel 2021, dopo la prima esperienza dal 2014 al 2019, e conta ben 380 gettoni sulla panchina del club più vincente d’Italia. Prossimo obiettivo? Il Trap. Davanti a lui infatti, al primo posto, c'è Giovanni Trapattoni, che ha conquistato 319 successi su 596 partite da allenatore della Juve. "È un orgoglio allenare la Juve per otto anni e raggiungere questo traguardo, lo scopro da voi. Sono molto contento, stare dietro a una leggenda del calcio italiano come Trapattoni può essere solo motivo d'orgoglio", questo il modo in cui Max ha commentato l’accaduto.



Un successo con cui entra ancora di più nella storia della Juve, una storia fatta di grandi giocatori ma anche di grandi allenatori. Li vediamo, in questa gallery, che li mette in ordine per vittorie ottenute in bianconero.