Il gol l'ha cercato, non l'ha trovato. Però ha fatto la differenza. Eccome se l'ha fatta. Fornendo alla Juve tutta un contributo semplicemente decisivo.C'è anche Chiesa tra i protagonisti, con quel suo carico di fattori determinanti e che magari non si possono catalogare all'interno delle statistiche: dall'altra parte dell'oceano li definiscono “intangibles”, non rientrano tra i gol o gli assist, ma per intensità, personalità, rabbia, voglia, coraggio...sì,sostituendo quel Matias Soulé che fin lì era stato forse il migliore dei bianconeri in versione piuttosto grigia.Paredes sbaglia il tiro e la Cremonese riparte in superiorità numerica, Chiesa mette il turbo e ripiega aiutando la squadra a limitare i danni mentre i compagni arrancavano. Nessuna statistica lo ricorderà, ma anche questo ha fatto la differenza.. Un po' perché è in quella posizione, da esterno a tutta fascia, che si è imposto inizialmente con la maglia della Fiorentina: pure al debutto in serie A allo Stadium, nella prima volta di Gonzalo, aveva giocato lì, lanciato nel 3-5-2 un po' a sorpresa daSenza andare troppo indietro nel tempo, anche il primodi Maxè andato in scena proprio sulla destra del 3-5-2, nel finale di Udinese-Juve che poi fu anche l'ultima di Cristiano Ronaldol'idea di poter sfruttare proprio Chiesa in alternanza con Cuadrado stuzzica e non poco il tecnico bianconero. Che intanto può finalmente contare su di lui, mica poco: il primo vero pezzo di quella Juve virtuale che fino ad oggi è sempre rimasta sulla lavagnetta.