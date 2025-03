Allegri-Milan, Galeone: "Leao gli piace e gli basterebbero due colpi in difesa. Occhio a Marotta, se Inzaghi non vince..."

, storico ex-allenatore nonché mentore e grande amico di Massimilianoha concesso un'intervista, come al solito senza peli sulla lingua né mezzi termini, a Telelombardia in cui ha parlato a tutto tondo del momento che sta attraversando la Juventus di Thiago Motta e della possibilità di vedere l'allenatore livornese sulla panchina del Milan. Occhio però all'Inter con Marotta..."Questa Juve non è la vera Juventus. Non c’entra nulla a livello di mentalità e spirito con la squadra che abbiamo ammirato per tanti anni e non solo con Allegri ma anche con altri allenatori".

"Motta ha sbagliato a mandar via Danilo, Szczesny e Rabiot. Quest’anno si sono visti i risultati con Motta, che ha fatto fuori tutta la vecchia guardia facendo spendere tanti soldi a differenza del mercato fatto a Max…” ."Come fa la Juventus a non andare in Champions League? Arriverà sicuramente quarta, non ho dubbi. La Juve ha speso molto e non dovesse arrivare in Champions, sarebbe un disastro. Il Bologna gioca bene, ma ha un brutto calendario per arrivare al quarto posto"- "Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla Juve: non credo avrebbe potuto far di più. Ha tantissima voglia di tornare in panchina, la sua preferenza è l’Italia. Allegri sa valorizzare i giocatori a sua disposizione e sa adattarsi alle esigenze della società. Fa con quello che gli viene messo a disposizione dal club"

"Il Milan è una buonissima squadra che sta facendo molto meno di quello che potrebbe fare. Giocatori come Reijnders e Pulisic li hanno in pochi. Recupererebbe Loftus Cheek e Maignan al top. Con Allegri basterebbero un paio di difensori per puntare in alto. A chi non piace Leao. Come si fa a mettere in dubbio le sue qualità? È uno che ti può risolvere la partita con una giocata. Ha qualità formidabili. Piace sicuramente a Max Allegri come gli piacciono tutti i grandi giocatori”

"Con Paratici alla Juve il rapporto non era il massimo della vita, ma nel calcio non si porta rancore...".- "Non so se Conte rimarrà al Napoli. DeLaurentiis in passato ha chiamato 8-9 volte Max, che ha sempre detto no. Se Inzaghi non vince il campionato, non vedo perché dovrebbero confermarlo e quel punto Marotta chiamerebbe Allegri all’Inter sicuramente…""Gasperini tatticamente il calciatore più bravo che ho avuto: è un grande allenatore. È bravissimo a legger le partite. Merita una chance in una big. La Juve sarebbe il suo sogno"