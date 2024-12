Allegri tra West Ham e Roma: ecco cosa sta succedendo

Redazione Calciomercato

, vice presidente della Roma, è nella capitale e da da ieri mattina a Trigoria. È stato con la squadra, ha incontrato allenatore e giocatori e questa sera sarà allo stadio per la sfida con il Lecce. E in questi giorni farà anche riunioni interne di strategie con il management per capire come muoversi sul mercato a gennaio. Determinante sarà anche il colloquio con Claudio Ranieri: il tecnico romano ha anche il compito di indicare i possibili candidati alla sua successione.

Non c’è ancora un nome definitivo per il futuro perché anche i risultati di questa stagione potrebbero influenzare la scelta sia dal punto di vista economico che progettuale. Ma un candidato autorevole si e risponde al nome di: nessun contatto diretto ma il suo nome gira nel quartier generale di Trigoria.Allegri, all'inizio dello scorso giugno, ha risolto il contratto che lo legava alla Juventus con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza, fissata al 30 giugno 2025. Nell'accordo trovato con i bianconeri, il tecnico livornese avrebbe rinunciato a circa metà del suo ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus, nonché ai bonus della stagione 2023/24 per la qualificazione alla UEFA Champions League e per la vittoria della Coppa Italia. Nel suo futuro vede un’esperienza all’estero tant’è che da mesi si è messo, con costanza, a studiare l’inglese. Qualcosa potrebbe muoversi presto perché il tecnico livornese è uno dei candidati a prendere il posto di Lopetegui al West Ham. In caso di fumata nera Max potrebbe aspettare anche l’estate prima di tornare in pista. In attesa di un progetto ambizioso e chissà che non sia proprio quello della Roma, a Ranieri l’idea piace eccome…