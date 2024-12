Roma-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La Roma va a caccia di punti salvezza dopo la quarta sconfitta di fila subita lunedì contro l’Atalanta. I giallorossi si trovano due punti sopra la terzultima posizione in classifica occupata dal Como. Ranieri va a caccia della prima vittoria dal suo arrivo. Il Lecce arriva dopo l’ottimo punto conquistato in casa contro la Juventus e ha voglia di confermarsi.

Partita: Roma-LecceData: sabato 7 dicembreOrario: 20.45Canale Tv: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251Streaming: Dazn, Sky Go, Now(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemakers, Koné, Paredes, Angelino; El Shaarawy, Pellegrini; Dybala.. Ranieri(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Pelmard; Rafia, Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Sansone.. Giampaolo.: Ranieri ritrova Hermoso, ma rischia di perdere Dovbyk. L’ucraino va verso il forfait a causa del solito problema al ginocchio. Hummels dopo il problema alla schiena è tornato subito a disposizione. Cristante è da valutare. Per il Lecce out Gallo per una lesione muscolare

: La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Roma-Atalanta sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

La partita verrà trasmessa anche su Now: il match tra Roma e Lecce trasmesso su Dazn sarà raccontato dalle voci di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini. Su Sky, invece, la telecronaca è affidata a Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.