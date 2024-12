West Ham, ultima chance per Lopetegui: piaceva al Milan, ora invocano Allegri al suo posto

IKIMAGES/AFP via Getty Images

I tifosi delsi ricorderanno benissimo quando, prima dell'arrivo di Paulo Fonseca, una bozza di accordo sembrava essere stata trovata conallenatore spagnolo ex Siviglia e Real Madrid che però ha trovato la ferma opposizione della piazza rossonera. Non se n'è fatto nulla, e allora a ingaggiarlo sono stati gli inglesi del, che lo hanno accolto con unasono solo alcuni dei giocatori che si sono accasati a Londra.Le cose, però, non stanno andando bene, e anche una proprietà restia a cambiare in corsa come quella del West Ham sta riflettendo seriamente sul da farsi. La classifica dice 14 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, comprese le ultime due contro Arsenal per 5-2 e Leicester City per 3-1.

E se dovesse fallire? La piazza Hammers ha un nome preferito su tutti: quello di, libero dopo la fine della sua seconda esperienza sulla panchina della Juventus, chiusa con la vittoria della Coppa Italia alla fine della scorsa stagione. Allegri è stato accostato a Milan e Roma, ma non ha ancora trovato accordi con nessuno e rimane in attesa di un'occasione che potrebbe presentarsi dopo il prossimo turno di Premier League.