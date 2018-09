Zoran Mirkovic, allenatore del Partizan, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: "In questa stagione la Stella Rossa non ha mai perso, sono in Champions perché hanno battuto il Salisburgo nei prelimanari. L'ambiente domani sarà caldissimo, i tifosi della Stella Rossa sono come quelli del Napoli. I calciatori azzurri saranno abituati a quell'ambiente. La Stella Rossa è euforica di affrontare il Napoli. La difesa della Stella Rossa subisce pochi gol, sono molto forti in difesa. In attacco hanno Boakye, punta molto interessante. Inoltre è arrivato un fantasista come Marin. La Stella Rosa ha 30 calciatori buoni, rosa molto ampia. Il Napoli domani deve essere compatto, il Napoli non deve andare subito in attacco. L'approccio alla partita deve essere giusto, i primi dieci minuti saranno importanti sia per il Napoli che per la Stella Rossa. Nei primi dieci minuti il Napoli deve giocare con un atteggiamento più difensivo. Il tunnel dello stadio della Stella Rossa è lungo e brutto, lo Stella Rossa viene sempre multato dalla UEFA per i comportamenti dei tifosi sugli spalti quindi può anche non succedere nulla".