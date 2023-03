A far da contraltare ai Fifa Best, consegnati due giorni fa, Marca ha pensato di istituire un nuovo premio, riservato stavolta ai peggiori dell'ultimo anno. Sul sito della testata spagnola infatti si sono aperte le votazioni per istituire la formazione dei flop del 2022. Al comando c'è Eden Hazard, seguito da Harry Maguire e Dele Alli, ma sono tanti i protagonisti, attuali e passati, del nostro campionato: scopriamoli tutti nella GALLERY sottostante.