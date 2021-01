USA tutti pazzi per Amanda Gorman. Lo scorso 20 gennaio la poetessa di 22 anni ha declamato il suo composizione "The Hill We Climb" alla cerimonia per l'insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.



Ora è stata scritturata dall'agenzia di modelle IMG: quella di Kate Moss, Gigi, Bella Hadid e della tennista-attivista Naomi Osaka. Il prossimo 7 febbraio Amanda Gorman leggerà i suoi versi prima del 55esimo Super Bowl.