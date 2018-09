L'ex calciatore Massimo Ambrosini, nel corso di Sky Calcio Club, ha parlato di uno dei protagonisti di serata, Federico Bernardeschi: "È stato il migliore della Juve, secondo me. Quest'anno ha fatto il salto di qualità, come ha detto Allegri. La svolta è arrivata perché ora ha più forza nelle gambe, è cambiato in questa. Alla Fiorentina era più agile, ora è più potente".