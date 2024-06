Getty Images

Amichevoli internazionali: tris Portogallo all'Irlanda con Ronaldo scatenato, poker Ucraina con Dovbyk

un' ora fa



Buon test per il Portogallo. La nazionale di Roberto Martinez, ad Aveiro, si è imposta nettamente sull’Irlanda, vincendo 3-0 in vista del prossimo Europeo in Germania: a decidere il match sono stati nel primo tempo Joao Felix mentre nella ripresa si è scatenato Cristiano Ronaldo, con una doppietta. Poker dell'Ucraina alla Moldavia, con il gol di Dovbyk, uomo mercato anche per la Serie A.