Amrabat convocato dalla Fiorentina: Fenerbahce e Mourinho in pressing

GETTY

: i viola hanno incluso il centrocampista, reintegrato da Raffaele Palladino nella rosa dopo il rientro dal prestito al Manchester United, ma nulla esclude che l'ex Verona possa lasciare di nuovo Firenze, sebbene non per un ritorno in Premier League.Su di lui sta insistendo ildi Josè Mourinho, che sta lavorando da giorni all'affare: per il momento la richiesta viola è di 18 milioni di euro e da Istanbul non ne propongono più di 15, ma c'è tempo per limare le distanze e dopo l'arrivo di Yacine Adli il ds gigliato Pradè potrebbe essere costretto a tornare sul mercato dei centrocampisti.