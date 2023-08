In panchina a Genova per la prima di campionato,, dove domani si giocherà l'andata dei playoff di Conference League contro il Rapid.sembra seguire in piena regola l'iter di un giocatore sul punto di essere ceduto, ma il suo status è lo stesso dall'inizio dell'estate e, il monito del dg viola Joeall'apertura della finestra estiva: la dirigenza viola ha capito fin da subito che per le squadre interessate -- Amrabat non è una priorità rispetto al resto dei colpi e che la necessità di tutti è quella di forzare la mano,. Si prospetta un braccio di ferro, e il giocatore, oggi a parte per un "lavoro personalizzato" secondo quel che filtra da Bagno a Ripoli, è pronto persino a rimanere."Non so se vado,dopo l'amichevole contro il Grosseto in una notte di mezza estate. Parole forse di circostanza, non rilasciate ad alcun mezzo di comunicazione ufficiale, ma comunque indicative dello stato delle cose. Il marocchino è pronto a conoscere quale sarà il suo destino e, tra i quali Faustodel Corinthians e Nicodel Bologna, sul quale ci sono anche squadre inglesi.