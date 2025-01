Ancelotti e le voci su Roma e futuro: "Non ho deciso di lasciare il Real Madrid. Sogno di restarci fino al 2029"

AFP via Getty Images

, aitaliano. I risultati altalenanti raccolti finora hanno incrinato il rapporto fra il tecnico e la tifoseria esigentissima del Blancos con le sconfitte subite in stagione nel Clasico contro il Barcellona, sia di campionato che di coppa, che hanno aperto un'importante ferita. Il suo nome è perfino finito in cima allaper sostituire Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa al termine dell'attuale annata, ma ad oggi per l'ex-Milan e Napoli, il futuro si chiama ancora Real Madrid.

. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'importantissima sfida di Champions League che vedrà le Merengues affrontare il Salisburgo, l'allenatore ha anzi prospettato un futuro da sogno ancora lungo al Santiago Bernabeu.da tutti qui al Real Madrid, sia dal club che dai tifosi e anche da parte dei media. Qualche volta capita che la gente esageri, ma il mio sentimento è chiaro e mi sento ben voluto.. Voglio essere chiaro: non sarò mai io a decidere quando, non spetta a me. Io non ho già deciso di lasciare il Real Madrid ecosì come vale per il presidente Florentino Perez.