Ancora Gasperini: "Volevo rinforzi e mi trovo una squadra più debole, mancano tre giocatori..."

Getty Images

"Avevo chiesto un organico rinforzato per questa stagione.: nella lunga intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo il tecnico dell'spiega la situazione che si è venuta a creare non solo con la volontà didi andare via, ma anche con altri problemi. "Fra una settimana parte lo schiaffometro: o li dai o li prendi. E noi ci arriviamo in una situazioneAdesso siamo in un momento di difficoltà numerica perché il mercato ha dei tempi (...) In questo momento si è davvero complicata la stagione. Abbiamo avuto due infortuni pesantissimi, praticamente in tre partite due crociati senza contrasto, da soli, Scalvini e Scamacca . E poi la situazione di Koopmeiners, tre giocatori di valore tecnico ed economico altissimo per la squadra e la società".

"In un mercato dove finora non è successo quello che ci aspettavamo. E che speriamo possa succedere da qui al 30 agosto. Sinceramente, speravo di trovarmi alla vigilia di una partita cosi importante come la Supercoppa Europea con una squadra più definita e consolidata e migliorata con nuovi innesti dopo la vittoria in Europa League.Anche se poi sono sicuro che da qui a fine agosto la società provvederà in qualche modo. Però intanto abbiamo un’amichevole domani, la Supercoppa mercoledì e tre partite in trasferta nelle prime tre giornate di campionato. C

"In questo momento siamo in difficoltà in tutti i reparti. (...) Allo stato attuale, per essere chiari, rispetto alla fine della stagione scorsaE poi c’è qualche altra situazione in sospeso comePoi le cose si sistemeranno, ma è chiaro che non cominciamo la stagione nel modo ideale".e poi, appunto, si è aggiunto il problema di Scamacca. Non sarà facile trovare giocatori del valore di Scalvini, di Koopmeiners e di Scamacca, ma so che la società farà il massimo. A fine campionato c’era l’intenzione di rafforzare la squadra., poi quello che arriverà di più è gradito. Basta guardare i numeri: andiamo ad Amburgo con gli uomini contati, e a Varsavia vedremo. Non faccio nomi, la società ha il suo scouting, è un anno che lavorano su giocatori in tutti i ruoli, ho la massima fiducia nel lavoro dello scouting, del ds, dell’amministratore delegato. Se chiedo Mbappé non credo me lo prenderanno, però sono sicuro che secondo i budget della società sarà fatto il meglio".

"Ancora per la Supercoppa giocherà Musso perché se l'è guadagnata sul campo ed è giusto così. Poi non funzionerà più come l’anno scorso.. Sono contento di entrambi, ma dopo la Supercoppa, se il problema resta, lo dovrò risolvere".