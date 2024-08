Chi è Marc Pubill, una nuova freccia sulla fascia per l'Atalanta di Gasperini

AFP via Getty Images

L'non ha impiegato molto per regalare a Gian Piero Gasperini il sostituto di Hateboer, passato al Rennes: i nerazzurri hanno infatti trovato l'accordo con l'Almeria per il terzino destro 21enne, in questa sessione di mercato accostato anche alla Roma.Nato a Terrassa,, Pubill è un, l'altra squadra di Barcellona, per poi. Si tratta di un laterale un po' atipico,e propositivo in fase di spinta. In una stagione disastrosa come quella dell'Almeria retrocesso, ha comunque fatto registrare

Nel mese di gennaio, dopo un ottimo pareggio casalingo contro il Girona, l'Almeria si è visto rimontato da 0-2 a 3-2 al Bernabeu dal Real Madrid, con grandi polemiche per l'annullamento di quello che sarebbe stato l'1-3 di Arribas a causa di un fallo molto lieve a centrocampo e poi anche per il 2-2 di Vinicius per via di un tocco sospetto con la mano. Pubill a fine partita ha dichiarato:- Numeri stagionali, polemiche a parte, che comunque gli sono valsi la convocazione da parte della, con la quale ha guadagnato l'accesso alla finale contro i padroni di casa della Francia:a quella che si avvicina ad essere la nuova freccia nerazzurra in azione.