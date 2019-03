Il grande protagonista della Sampdoria in questa stagione è per forza di cose Fabio Quagliarella. C'è però un altro giocatore che ha stupito tutti a Genova: si tratta di Joachim Andersen, il grande gioiello doriano che tutte le big vogliono in vista della prossima stagione.



Il difensore danese, fresco di prima convocazione in Nazionale, ha nel mirino la parte alta della classifica: "L’Europa è abbastanza vicina e dobbiamo solo restare aggrappati, anche se ora siamo un po’ indietro. Abbiamo il destino nelle nostre mani, perché affronteremo molte delle dirette concorrenti. Sarà probabilmente il periodo più importante della stagione. Ci attendono gare molto impegnative e bisognerà tenere duro", ha detto dal ritiro della Danimarca a bold.dk.



Grandi elogi per il suo compagno di squadra, Fabio Quagliarella, tornato in azzurro: "Sta disputando una stagione pazzesca e tutti lo amano, sia nella Sampdoria che in nazionale. Per noi è magnifico poter contare sui suoi gol. Sta facendo ancora meglio dell’anno scorso, non è normale segnare così tanto alla sua età: ha molta esperienza e fiducia nei propri mezzi, è bello averlo come attaccante. Penso che anche lui sia un po’ sorpreso".



Grazie al suo capitano, Andersen ha migliorato notevolemente le sue capacità difensive: "Ci sono alcune finte e movimenti che ho capito come coprire, ma è anche molto esperto, saggio e professionale. Ovviamente noto quello che fa. Ho gradualmente imparato a conoscerlo, ora non mi dà più problemi" conclude.