Andrea Natali, campione d'Europa Under 17, dal Barcellona al Bayer Leverkusen

57 minuti fa



Così come il padre Cesare, ex Fiorentina e Bologna tra le altre, anche Andrea Natali punta a diventare un vero professore della difesa. Colonna delle giovanili del Barcellona e della Nazionale Under 17 (con cui si è appena laureato Campione d'Europa), Andrea è già pronto per una nuova avventura.



Il ragazzo, infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lascia la squadra catalana per approdare al Bayer Leverkusen, sull'onda lunga del Double (campionato e coppa di Germania) conquistato dalla prima squadra di Xabi Alonso: chissà se verrà allenato dallo spagnolo tra qualche tempo...