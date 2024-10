Andy Carroll al Bordeaux, il colpo più romantico dell'estate: due doppiette in due partite e 4 punti, VIDEO

AFP via Getty Images

Andyè stato subito decisivo per il: l'attaccante inglese ha prima segnatonel pareggio casalingo per 2-2 contro lo Chateaubriant,nella vittoria esterna contro il Saumur.- I Girondini, relegati nei bassifondi del calcio transalpino edopo aver dichiarato fallimento in estate, hanno messo sotto contratto il trentacinquenne mercoledì scorso: l'inglese ha già portato in dotedi cui tre contro una squadra di alta classifica, a differenza del Bordeaux, in piena zona playout., 9 presenze in nazionale, a 35 anni per amore del pallone ha fatto una scelta di vita ammirevole, soprattutto dopo un passato non sempre facile.