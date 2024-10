AFP via Getty Images

La domenica della settima giornata di Serie A si apre all'Allianz Stadium di Torino, dove laospita il. Entrambe le squadre vengono da un'importante vittoria in trasferta: i bianconeri in Champions a Lipsia, i rossoblù in campionato a Parma. La missione di Nicola è quella di provare a fare risultato e gonfiare per la prima volta in Serie A la rete della Juve, ancora intonsa dopo sei giornate.Motta sorprende ancora:, a sinistra giocae a centrocampo ci sonoe Locatelli,. Nicola schiera un 4-2-3-1 estremamente abbottonato, con

LE FORMAZIONI UFFICIALIJUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Motta.CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Augello; Piccoli. All. Nicola.