ANSA - Inter, un agente FIFA ha segnalato tre gioielli del Palmeiras: ecco chi sono

Tempo di guardarsi intorno per rimanere al top in Italia e per provare a dare l'assalto alle vette del calcio europeo: l'della nuova proprietà americana Oaktree è alle porte del mercato estivo, e il focus non può che essere suiper farne nuove stelle del futuro firmamento nerazzurro.E nulla vieta, dove non arrivano gli scout, di ascoltare le segnalazioni che arrivano dagli agenti Fifa. E' questo il caso di cui scrive l'ANSA, che traccia i contorni di una soffiata da parte di un agente che vive in Brasile alla società di Viale della Liberazione, su, ultimamente una vera e propria fucina di talento con Endrick e Messinho diretti in Europa a suon di milioni.

I nomi menzionati sarebbero questi:, talento che viene descritto come uno da 20 gol a stagione, il 16enne(che piace anche alla Roma) e l'attaccante del 2006, unico ad aver compiuto i 18 anni.Erick Belé, classe 2007, è un trequartista alto 1,79 che gioca nell'Under 17 del Palmeiras, che ha rinnovato il suo contratto fino al 2027. Può essere impiegato anche come seconda o prima punta, e ha già esordito in Copinha con l'Under 20 subentrando nella ripresa del match vinto 1-4 contro l'Oeste. A giugno 2023 ha vinto la Copa do Brasil Under 17. Di sé ha detto: "Sono un centrocampista che si muove molto in area, mi piace segnare gol. In campo mi ispiro molto a Ronaldinho Gaúcho e Messi. Mi piace guardarne i video ogni volta che è possibile".

Il più giovane dei tre: nato nel gennaio 2008, si tratta di un'ala che può giocare su entrambi i lati del campo, preferendo la destra dato che da lì può rientrare sul mancino. Pur essendo più giovane, ha una presenza in più di Belé in Under 20. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse della Roma. Attualmente, è il 2008 con più aspettative addosso in Brasile.Luighi Hanri è l'unico dei tre ad aver compiuto 18 anni. E' un 2006 proprio come Endrick, che giocherà nel Real Madrid nella prossima stagione. Già tardi per lui? Con l'Under 20 conta 13 presenze e 7 reti in stagione, sono buoni numeri che però impallidiscono se confrontati a quelli del coetaneo.